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شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة.. "التحالف" ينفي استهداف مواقع هامة بقاعدة الملك خالد الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نفت قوات التحالف العربي اليوم السبت مزاعم ميليشيا الحوثي استهداف مواقع هامه ودقيقه بقاعده الملك خالد الجويه بطائرتين من نوع صماد-٣ .
وأكدت قوات التحالف أنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين بدون طيار أطلقتها الميلشيات الحوثية الإرهابية .
وتبين الصوره التي نشرتها قوات التحالف بقايا اعتراض تدمير احدى الطائرتين ما يثبت زيف مزاعم المليشيا الحوثي ، وفقاً للإخبارية .