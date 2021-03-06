وتبين الصوره التي نشرتها قوات التحالف بقايا اعتراض تدمير احدى الطائرتين ما يثبت زيف مزاعم المليشيا الحوثي ، وفقاً للإخبارية .

وأكدت قوات التحالف أنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين بدون طيار أطلقتها الميلشيات الحوثية الإرهابية .

نفت قوات التحالف العربي اليوم السبت مزاعم ميليشيا الحوثي استهداف مواقع هامه ودقيقه بقاعده الملك خالد الجويه بطائرتين من نوع صماد-٣ .

شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة.. "التحالف" ينفي استهداف مواقع هامة بقاعدة الملك خالد الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

امير السيد

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