شكرا لمتابعة خبر عن 18 عملية نوعية ناجحة في جراحة العظام بمستشفى أبها للولادة والأطفال خلال عام 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

نجحت الطواقم الطبية بجراحة العظام بمستشفى أبها للولادة والأطفال - بفضل الله - في إجراء عمليتين تطويل للعمود الفقري لحالات الجنف وذلك ضمن العمليات النوعية التي تم إجراؤها في قسم جراحة العظام بالمستشفى خلال العام الماضي 2020 م.

كما تم تعديل 4 حالات جنف بواسطة الجبس ، لجانب التعامل مع حالتين لتعديل وتثبيت العمود الفقري جراحياً .

وقالت صحة عسير أن الفريق الجراحي بالمستشفى تمكن من إجراء 10 عمليات جراحية معقدة لحالات خلع الورك التطوري لدى الأطفال وقد تكللت تلك العمليات بالنجاح - ولله الحمد - .