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3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال 24 ساعة

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الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية..

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق ، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 183 إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ89 حالة، ثم مكة المكرمة 43، فمنطقة المدينة المنورة بـ12 حالة والقصيم 11 حالة.

وسجلت حائل 10 حالات، ثم الباحة 8 حالات والحدود الشمالية 6، وكل من «الجوف وتبوك» 5 إصابات جديدة، تلتهما عسير بـ4 حالات. وجاءت كل من نجران وجازان في المرتبة الأخيرة  بواقع 3 إصابات، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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