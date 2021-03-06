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وزير الشؤون البلدية والإسكان: سنستمر في الرقابة.. ولن نتهاون في تطبيق العقوبات

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الرياض - محمد عبدالله - أشاد بالتعاون والحرص من الجميع..

أشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بتعاون المواطنين والمقيمين وحرصهم على مصلحة ، ما أثمر عن إعادة العمل في عدد من الأنشطة وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس .

وقال الحقيل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: سنستمر معكم يدًا بيد في الرقابة المكثفة للحفاظ على سلامة المجتمع ولن نتهاون في تطبيق العقوبات.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن الامتثال للإجراءات الاحترازية يساهم في سلامة المجتمع وتجاوز الجائحة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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