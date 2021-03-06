مع عودة بعض الأنشطة غدًا.. «طبية الملك سعود» تذكر بـ5 إجراءات هامة

ذكرت مدينة الملك سعود الطبية، بضرورة الحفاظ على خمسة إجراءات للوقاية والحماية من فيروس كورونا، وذلك تزامنا مع عودة بعض الأنشطة غدا الأحد.

وأوضحت "سعود الطبية" –عبر تويتر- أنه ساعات قليلة ويتم السماح بعودة بعض الأنشطة مثل: النوادي الصحية، الطلبات الداخلية للمطاعم ومتاجر القهوة وغيرها، مشددة على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية لنستمر في المسار الصحيح للعودة للحياة الطبيعية.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات التالية: ارتداء الكمامة، غسل وتعقيم اليدين، وتجنب المصافحة، وترك مسافة آمنة قدرها مترين مع الآخرين، والحد من التجمعات.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرخ أمس الجمعة، أنه تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتبارًا من يوم الاحد القادم (7 مارس 2021م)، باستثناء الإجراءات التالية:

1 ـ استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة؛ ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

2- بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصاً.

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