أخبار السعودية اليوم.. دفاعات المملكة تتصدى لـ350 صاروخًا و535 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون.. والنائب العامّ يوجه بسرعة القبض على شاب تحرش بفتاتين في الشارع

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 6 مارس 2021م منها: الدفاعات السعودية تتصدى لـ350 صاروخًا و535 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون، والنائب العامّ يوجه بسرعة القبض على شاب تحرش بفتاتين في الشارع، و«الصحة» تؤكد أنه لا توجد مخاطر لمن أخذ لقاح كورونا وهو مصاب الفيروس.

بالفيديو.. الدفاعات السعودية تتصدى لـ350 صاروخًا و535 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي، لما يزيد عن 350 صاروخًا بالستيًّا وأكثر من 535 طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

النائب العام يوجه بسرعة القبض على شاب تحرش بفتاتين في الشارع

أصدر النائب العام الأمر بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقّ شاب تلفظ على فتاتين تسيران في الشارع بألفاظ مسيئة وخارجة عن الأدب والسلوك الإسلامي، ووجَّه بسرعة القبض عليه والتحقيق معه وتحويله للمحكمة المختصة لينال جزاءه العادل.

بالفيديو.. ضبط مصنع للخمور بالرياض احتوى على 92 برميلًا و1000 عبوة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، ضبط مصنعًا للخمور اشتمل على 92 برميلاً مهيأة لتصنيع الكحوليات و1000 عبوة معبأة بالمسكرات في بلدية شمال الرياض.

«الصحة»: لا توجد مخاطر لمن أخذ لقاح كورونا وهو مصاب الفيروس

أوضحت وزارة الصحة، عدم وجود مخاطر على الأشخاص الذين يتلقون لقاح كورونا ثم يتبين إصابتهم بالفيروس دون ظهور اعراض عليهم أو علمهم إلاصابة بالفيروس.

«المرور» يوضح مدى اشتراط سداد المخالفات عند نقل ملكية المركبة

أوضحت الإدارة العامة للمرور مدى اشتراط سداد المخالفات المرورية من عدمة عند نقل ملكية المركبة، ردًّا على استفسارات المواطنين.

«الصحة» توضح الفترة الزمنية بين لقاح كورونا والتطعيمات الأخرى

أوضحت وزارة الصحة، أنَّه يفضل تلقي لقاح كورونا بمفرده، وبفترة لا تقل عن 14 يومًا قبل أو بعد تلقّي أي تطعيمات أخرى.

راصد جوي عن «طقس السبت»: رياح وأتربة على شرق ووسط وغرب المملكة والجو مائل للبرودة

توقع الراصد الجوي نزيه الحيزان، أن يشهد طقس اليوم السبت انخفاضًا في درجات الحرارة شمالًا في عند الفجر والصباح الباكر، وأن يميل الجو إلى البرودة بشكل عام.

«الموارد البشرية» تضبط 1.089 مخالفة لأنظمة العمل و121 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 26.644 زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

«الأمم المتحدة» تُشيد بتجربة السعودية فيما يتعلق بالهدر والفقد الغذائي

نوّه تقرير أصدرته الأمم المتحدة لعام 2021 عن الفقد والهدر الغذائي بجودة دراسة الهدر والفقد الغذائي في المملكة، الأمر الذي وضع دراستها في مقدمة 17 دولة شاركت بدراسات جيدة على مستوى الجودة، بحسب التقييم الوارد في التقرير الأممي.

استقرار أسعار الذهب في المملكة خلال تعاملات السبت

استقرت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت الموافق 6 مارس 2021، مع هبوط أسعار الذهب عالميًّا في ختام تعاملات الأسبوع أمس الجمعة.

تنبيه لرياح وأتربة لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران

وجّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران، من رياح مصحوبة بالأتربة تؤدي الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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