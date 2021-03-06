النائب العام  يوجه بسرعة القبض على شاب تحرش بفتاتين في الشارع

أصدر النائب العام الأمر بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقّ شاب تلفظ على فتاتين تسيران في الشارع بألفاظ مسيئة وخارجة عن الأدب والسلوك الإسلامي، ووجَّه بسرعة القبض عليه والتحقيق معه وتحويله للمحكمة المختصة لينال جزاءه العادل.

وصرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنَّ تحريك الدعوى كانت بناء على توثيق وحدة الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه شابًا يتلفظ على فتاتين تسيران في الشارع بألفاظ مسيئة وخارجة عن الأدب والسلوك الإسلامي.

وقال المصدر المسؤول: إن النيابة العامة تولي الحريات الخاصة المنضبطة بضوابط الشرع والقانون أهمية كبرى، ولا تسمح بأي حال من الأحوال بانتهاكها أو التعريض بها، وستلاحق المعتدين على النظام العام وحريات المواطنين والمقيمين، ولن تألو جهدًا في تجريم أفعالهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.



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