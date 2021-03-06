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الصحة: تسجيل 382 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 378 حالة ووفاة 5 أشخاص

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الرياض - محمد عبدالله - خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 379474 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّه تمَّ تسجيل 378 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 370300 حالة.

كما تمَّ تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6524 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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