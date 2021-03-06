الصحة: تسجيل 382 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 378 حالة ووفاة 5 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 379474 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّه تمَّ تسجيل 378 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 370300 حالة.

كما تمَّ تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6524 حالة.

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