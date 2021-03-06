مرور عسير يضبط قائد مركبة ارتكب مخالفات عدة ونشرها بمواقع التواصل

تمكن مرور منطقة عسير، من ضبط قائد مركبة ارتكب عدداً من المخالفات المرورية، وتوثيقها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المرور السعودي –عبر تويتر- أن قائد المركبة ارتكب عدة مخالفات، منها «القيادة على أكتاف الطريق» ونشر المقاطع التي وثّقت للمخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المرور السعودي إلى أنه تم سيتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور بحقه.

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