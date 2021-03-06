إغلاق 6 مساجد مؤقتًا في 4 مناطق بعد إصابة 6 مصلين بكورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم السبت، أنها نفذت إغلاق 6 مساجد مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأشارت وزارة الشؤون الاسلامية –عبر تويتر- إلى أنَّ مجموع ما تمَّ إغلاقه من مساجد خلال الـ27 يومًا الماضية وصل إلى 224 مسجدًا، تم فتح 208 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية، أنَّ هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

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