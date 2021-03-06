بالفيديو.. القبض على الجناة في 6 جرائم سرقة مركبات ومنازل ومصوغات ذهبية

تمكّن رجال الأمن، خلال الأيام الماضية، من القبض على عددٍ من الجناة المتورطين في ارتكاب ستة جرائم، وذلك بمختلف مناطق المملكة، وتنوَّعت تلك الجرائم بين سرقة المركبات المنازل والصيدليات وعملاء البنوك، وإطلاق النار في الهواء .

وذكر الأمن العامّ –عبر تويتر- أنَّه تمّ القبض على المتورطين في ارتكاب الجرائم التالية:

ـ تمّ القبض على مواطن أطلق النار على واجهة مركز صحي بسبب منعه من الدخول لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية.

ـ تمّ القبض على مواطن ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية.

ـ تمّ القبض على سبعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية قاموا بالترصد لعملاء البنوك وسرقة مبالغ مالية قدرها 632 ألف ريال.

ـ تمّ القبض على مواطن اطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري داخل أحد الأحياء السكنية وتوثيق ذلك ونشره بمواقع التواصل.

ـ تمّ القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسرقة مصوغات ذهبية من أحد المنازل.

ـ تمّ القبض على خمسة مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسودانية ارتكبوا عدة جرائم سرقة تمثلت في سرقة ثمانية صيدليات وثلاث مركبات استخدمت في جرائمهم.

اقرأ أيضًا:

القبض على 3 مواطنين ارتكبوا جرائم سرقة وسطو على المتاجر تحت تهديد السلاح

شرطة الرياض: ضبط مُطلق النار على واجهة مبنى لمركز صحي