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«الصحة»: لا توجد مخاطر لمن أخذ لقاح كورونا وهو مصاب الفيروس

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الرياض - محمد عبدالله - ردًا على استفسار من مواطنة

أوضحت وزارة الصحة، عدم وجود مخاطر على الأشخاص الذين يتلقون لقاح ثم يتبين إصابتهم بالفيروس دون ظهور اعراض عليهم أو علمهم إلاصابة بالفيروس.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «لا توجد مخاطر -بإذن الله- من أخذ اللقاح، على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا دون علمهم».

وقالت المواطنة في استفسارها، إذا اخذت اللقاح ثم اتضح أنني كنت مصابة بالفيروس ولكن لم تظهر الأعراض، هل هناك خطر؟.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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