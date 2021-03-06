«الصحة»: لا توجد مخاطر لمن أخذ لقاح كورونا وهو مصاب الفيروس

أوضحت وزارة الصحة، عدم وجود مخاطر على الأشخاص الذين يتلقون لقاح كورونا ثم يتبين إصابتهم بالفيروس دون ظهور اعراض عليهم أو علمهم إلاصابة بالفيروس.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «لا توجد مخاطر -بإذن الله- من أخذ اللقاح، على الأشخاص المصابين بفيروس كورونا دون علمهم».

وقالت المواطنة في استفسارها، إذا اخذت اللقاح ثم اتضح أنني كنت مصابة بالفيروس ولكن لم تظهر الأعراض، هل هناك خطر؟.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» توضح الفترة الزمنية بين لقاح كورونا والتطعيمات الأخرى

«الصحة» توضح الأعمار المسموح لها بتلقي لقاحى «فايزر– أسترازينيكا»