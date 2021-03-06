مصطفى بلجون.. مديرًا عامًّا للهلال الأحمر بمكة المكرمة

أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال محمد العويسي، قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى بلجون مديرًا عامًا للهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة.

والدكتور مصطفى بلجون شغل العديد من المناصب، منها: مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ومدير عام الشؤون الصحية في محافظة القنفذة، ووكيل مساعد للشؤون التنموية في إمارة منطقة مكة المكرمة. كما شغل منصف وكيل مساعد لـ"وزارة الصحة" لتنمية الاستثمار الصحي.

والمدير العام الجديد للهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، حاصل على دكتوراه من مركز نوبل للأبحاث الطبية في "جامعة كارلونسكا" في مملكة السويد، إضافة إلى شهادة الزمالة السويدية في جراحة اللثة وزراعة الأسنان.