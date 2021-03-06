ضبط 5 مسالخ عشوائية دون ترخيص في خميس مشيط

أعلنت أمانة منطقة عسير، اليوم السبت، عن ضبط خمسة مسالخ مخالفة بخميس مشيط، تمارس عمليات الذبح دون ترخيص، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الأمنية.

وذكرت الأمانة –عبر تويتر- أن بلدية خميس مشيط وبالتعاون مع اللجان الأمنية المشتركة، ضبطت خمسة مسالخ عشوائية بالمحافظة، تمارس الذبح دون ترخيص وفي بيئة غير صحية تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية والبلدية والوقائية.

وأشارت أمانة منطقة عسير، إلى أنه تم اتخاذ العقوبات النظامية بحق أصحاب المسالخ المخالفة.

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