تنبيه لرياح وأتربة لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران

وجّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران، من رياح مصحوبة بالأتربة تؤدي الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وذكرت قوات أمن الطرق –عبر تويتر-: «لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران، نود التنويه بأن المنطقة تشهد رياحًا نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار، ما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة».

وكان «المركز الوطني للأرصاد» توقع استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، السبت، على 5 مناطق بالمملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان عبر موقعه الرسمي: «يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي (الرياض والشرقية)، تمتدّ إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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