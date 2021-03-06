وأكد ان قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأوضح الناطق باسم التحالف العميد تركي المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه ثمان طائرات بدون طيار خلال (24) الساعة الماضية، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

اسقطت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط وجازان.

شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يسقط 8 طائرات حوثية مفخخة في 24 ساعة والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية