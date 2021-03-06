اخبار السعوديه

التحالف العربي يسقط 8 طائرات حوثية مفخخة في 24 ساعة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يسقط 8 طائرات حوثية مفخخة في 24 ساعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

اسقطت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط وجازان.

 

وأوضح الناطق باسم التحالف العميد تركي المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه ثمان طائرات بدون طيار خلال (24) الساعة الماضية، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

 

وأكد ان قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا