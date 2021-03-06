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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يسقط 8 طائرات حوثية مفخخة في 24 ساعة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021
اسقطت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط وجازان.
وأوضح الناطق باسم التحالف العميد تركي المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه ثمان طائرات بدون طيار خلال (24) الساعة الماضية، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.
وأكد ان قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.