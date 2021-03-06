أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

هوت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات السبت، لدى التجار ومحلات الصاغة، متأثرة بالتراجع العالمي في أسعار المعدن الأصفر.



وتراجعت أسعار الذهب العالمية إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبا صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال منتصف تعاملات السبت، لدى التجار ومحلات الصاغة، نحو 857.97 جنيه، مقابل 859.5 جنيه في ختام تعاملات أمس الجمعة، ليتراجع بنحو 1.53 جنيه.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر)، خلال تعاملات السبت، إلى مستوى 750.72 جنيه، مقابل 752 جنيها عند إغلاق تعاملات أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، منتصف تعاملات السبت، إلى 643.48 جنيه، مقابل 644.5 جنيه، في ختام تعاملات أمس الجمعة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر نحو 500.48 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 428.98 جنيه، وجاء سعر جرام الذهب عيار 10 عند مستوى 357.49 جنيه.

وعالميا ارتفع سعر الذهب عند إغلاق أمس بواقع 0.26%، ليصل سعر الأوقية (الأونصة) إلى مستوى 1701.06 دولار.

شهد سعر الأوقية (الأونصة) ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 26701.89 جنيه (1701.06 دولار)، مقابل 26609.19 جنيه (1695.15 دولار) في ختام تعاملات الجمعة.

وجاء سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) عند مستوى 6005.76 جنيه، مقابل 6016 جنيها عند إغلاق تعاملات أمس.