شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ستة مساجد مؤقتاً في أربعة مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 27 يوماً 224 مسجداً تم فتح 208 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت الثاني والعشرين من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي أثنين في منطقة مكة المكرمة تم رصد إصابة واحدة بكل مسجد، و مسجدين في منطقة تبوك ومسجد واحد بمنطقتي القصيم والشرقية، تم رصد إصابة واحدة بجميع المساجد المغلقة .

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجدًا ثلاثة بمنطقة الرياض، وثلاثة في مكة المكرمة وثلاثة بالمنطقة الشرقية، ومسجدين بمنطقة حائل، ومسجد بمنطقة عسير وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .