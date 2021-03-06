في قبضة رجال الأمن.. مواطن سرق 17 مركبة بمكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على عدد المدانين في ارتكاب جرائم سرقة وسطو مسلح والترصد لعملاء البنوك وسرقتهم، في عدد من المنطق خلال الأسبوع الماضي.

وفي التفاصيل، تمكن رجال الأمن في الرياض من القبض على مواطن أطلق النار على واجهة مبنى مركز صحي لمنعه من الدخول بسبب عدم تقيده بالإجراءات الاحترازية.

سرقة 17 مركبة بمكة المكرمة

كما ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطن ارتكب جرائم سرقة 17 مركبة وأجهزة كهربائية ، وكذلك القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة قاموا بالترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم .

إطلاق نار في حي سكني بالرياض

وتم القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء بالرياض داخل أحد الأحياء السكنية ، وكذلك القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسرقة مصوغات ذهبية بمحافظة الخبر من أحد المنازل ، والقبض على خمسة أشخاص بمكة المكرمة ارتكبوا جرائم سرقة بـ 8 صيدليات وسرقة 3 مركبات .

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