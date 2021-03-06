الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

النائب العام يوجه بالقبض على شاب تلفظ واعتدى على فتاتين

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، اليوم السبت، بالقبض على شاب تلفظ واعتدى على فتاتين بألفاظ مسيئة.

توجيه عاجل من النائب العام

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه بناء على توثيق وحدة الرصد النيابي لفيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر محتواه شاباً يتلفظ على فتاتين تسيران في الشارع بألفاظ مسيئة وخارجة عن الأدب والسلوك الإسلامي، فقد أصدر النائب العام أمراً بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقه والتوجيه بسرعة القبض عليه والتحقيق معه وتحويله للمحكمة المختصة لينال جزاءه العادل.

الحريات الخاصة وضوابط الشرع

وأكد المصدر المسؤول أن النيابة العامة تولي الحريات الخاصة المنضبطة بضوابط الشرع والقانون أهمية كبرى، ولا تسمح بأي حال من الأحوال بانتهاكها أو التعريض بها.

وشدد المصدر على ملاحقة المعتدين على النظام العام وحريات المواطنين والمقيمين، ولن تألو جهداً في تجريم أفعالهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل والرادع.

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