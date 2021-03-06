مواطن يتلقى لقاح كورونا من ابنته الممرضة: أشعر بالفخر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

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تلقى متابعات الخليج 365 مزعل الظفيري الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في مركز اللقاحات بمحافظة حفر الباطن من قبل ابنته عفاف التي تعمل بنفس المركز.

وعبر الظفيري عن مشاعر الفخر بأن يتلقى اللقاح من ابنته، وذكر أنها في خدمة الوطن دائمًا، مشيداً بالطواقم الطبية والإدارية وحسن الاستقبال وسرعة الإجراءات.

قيادة تحرص على سلامة متابعات الخليج 365 والمقيم

وقدم مزعل الظفيري شكره للقيادة الرشيدة لحرصها على صحة وسلامة متابعات الخليج 365 والمقيم، مضيفا أن توفير لقاحات كورونا للجميع في أماكن أقامتهم أمر غير مستغرب على القيادة.

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