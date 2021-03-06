ابن مساعد يطمئن الجميع على صحته: تمزق أسفل الظهر والآن أفضل حالاً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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طمأن الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز الجميع على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها أمس الجمعة.

شكراً لجميع الأحبة

وقال ابن مساعد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “شكرًا لجميع الأحبة لا حرمني الله فضلكم ودعاءكم ومحبتكم”.

أفضل حالاً والألم أقل

وأضاف عبدالرحمن بن مساعد: “بالأمس حصل لي شبه تمزق في أسفل الظهر وكانت آلامه شديدة و لا تطاق وأخذت مسكنات وحسب الطبيب أيام قليلة وتعود الأمور لطبيعتها بعون الله .. والآن بحمد الله أنا أفضل حالًا والألم محتمل وأقل بكثير”.

وعلق د. عائض القرني على تغريدة بن مساعد قائلا: “لا بأس طهور إن شاء الله،

أسأل الله أن يجمع لكم بين الأجر والعافية، وأن لا يريكم مكروها، “إذا سلمت فكُل الناس قد سلموا”.

وقال عبدالله الغذامي “أجر وعافية ، رفع الله عنك وحفظك، وأبقى لنا بسمتك وفألك الطيب”.



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