شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: إغلاق 6 مساجد في 5 مناطق لثبوت 6 إصابات بـ«كورونا» بين المصلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (السبت) ستة مساجد مؤقتاً في أربع مناطق، بعد ثبوت 6 حالات إصابة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 27 يوماً بلغ 224 مسجداً، تم فتح 208 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة توزعت كالتالي: اثنان في منطقة مكة المكرمة تم رصد إصابة واحدة في كل منهما، مسجدان في منطقة تبوك، ومسجد في منطقة القصيم ومسجد في المنطقة الشرقية، إذ تم رصد إصابة واحدة في كل مسجد من المساجد المغلقة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجداً، ثلاثة في منطقة الرياض، وثلاثة في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة في المنطقة الشرقية، ومسجدان في منطقة حائل، ومسجد في منطقة عسير وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.