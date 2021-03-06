

أبوظبي 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

سجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 2,959 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 408,236 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,310 وفيات، مشيرة إلى تماثل 1,901 حالة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 391,205 حالات.

// انتهى //

13:30ت م

0041



أبوظبي 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسسجلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 2,959 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 408,236 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,310 وفيات، مشيرة إلى تماثل 1,901 حالة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 391,205 حالات.// انتهى //13:30ت م0041

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإمارات تسجل 2,959 إصابة جديدة بكورونا و14 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.