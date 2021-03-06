شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصال 9 سنوات.. عودة الثنائي القصبي والسدحان إلى الشاشة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد 9 سنوات من الانفصال الفني بين النجمين ناصر القصبي وعبد الله السدحان، باتت عودة الثنائي الأبرز في الكوميديا والدراما الخليجية إلى الشاشة قريبا، حيث توصلت الهيئة العامة للترفيه ومجموعة mbc لاتفاق إنتاج عمل مشترك يُعيد ثنائي الكوميديا إلى الشاشة قريبًا، بعد قطيعة بين النجمين امتدت لسنوات.

وزفّ رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر الخبر لجمهور الفنانين، وكتب مغردا: "‏في اجتماع في الأيام الماضية مع أخي الشيخ وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc العملاق الاعلامي الكبير ... ونزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على mbc".

ورد الفنان ناصر القصبي على تغريدة المستشار تركي آل الشيخ :"جهودك خيره و مقدره دائماً يابو ناصر، و فالك طيب و أبرك الساعات".