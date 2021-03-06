شاهد.. قائد مركبة يصطدم بسيارة أخرى في عسير ويهرب من موقع الحادِث

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وثّق مقطع فيديو، لحظة تهور قائد مركبة وصدمه مركبة أخرى من الخلف خلال قيادته بسرعة عالية في طريق “أبها ـ خميس مشيط”، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وأظهر الفيديو الذي نشره حساب “داش كام السعودية”، المركبة المُسرعة وهي قادمة من الخلف وتصطدم بمركبة أخرى بالمسار الأيمن، وظهر تضرر السيارة المصدومة من جانبها الأيسر الخلفي نتيجة الاصطدام. وكاد قائد السيارة المسرعة يصطدم بالحاجز الموجود في منتصف الطريق، قبل أن ينجح في السيطرة عليها ويهرب مسرعاً من موقع الحـادث. Source akhbaar24.argaam





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