شاهد.. “اعتدال” يوضح كيفية استغلال المؤثرات الصوتية في أعمال التنظيمات الإرهابية الدعائية

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استعرض المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) بعض الحيل التقنية التي تتبعها التنظيمات الإرهابية في موادها الإعلامية على شبكة الإنترنت.

وأوضح المركز في مقطع فيديو، استخدام التنظيمات الإرهابية مؤثرات صوتية متشابهة خلال مقطع دعائي لها عبر شبكات الإنترنت، وهو ما ظهر من خلال تكرار نفس المؤثر الصوتي في مقطع واحد.

وأشار المتخصصون إلى عدم وجود رد فعل يتماشى مع الصوت الظاهر في الفيديو، وهو ما يؤكد أنه تمت إضافته للمقطع الأساسي، كوسيلة لادعاء الانتصار.

Source akhbaar24.argaam

