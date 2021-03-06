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فيديو يوثق لحظة استهداف عناصر حوثية بدقة عالية قبل إطلاقهم طائرة مفخخة تجاه المملكة

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دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة دون طيار “مفخخة” قبل إطلاقها من اليمن.

وأظهر مقطع فيديو العملية العسكرية الدقيقة لمتابعة العناصر الإرهابية التي تطلق الطائرات المفخخة، حيث كانوا يجهزون إحدى الطائرات المفخخة، قبل أن يتم القضاء عليهم.

وبحسب الفيديو تم تحديد المكان الذي توجد فيه العناصر الإرهابية بدقة كبيرة، قبل أن يتحول مكانهم إلى بركان من اللهب.

Source akhbaar24.argaam


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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