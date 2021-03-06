فيديو يوثق لحظة استهداف عناصر حوثية بدقة عالية قبل إطلاقهم طائرة مفخخة تجاه المملكة

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دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة دون طيار “مفخخة” قبل إطلاقها من اليمن.
وأظهر مقطع فيديو العملية العسكرية الدقيقة لمتابعة العناصر الإرهابية التي تطلق الطائرات المفخخة، حيث كانوا يجهزون إحدى الطائرات المفخخة، قبل أن يتم القضاء عليهم.
وبحسب الفيديو تم تحديد المكان الذي توجد فيه العناصر الإرهابية بدقة كبيرة، قبل أن يتحول مكانهم إلى بركان من اللهب.
فيديو | #التحالف لاستهداف دقيق ومباشر لتجهيز إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة من نوع (قاصف) تجاه #المملكة وقصف عناصر حوثية، ويوضح ارتداء عناصرها ملابس مدنية ونقلها الطائرة عبر مركبات مدنية، واستخدام الأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية#الإخبارية pic.twitter.com/MY5JjigTri— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 5, 2021
Source akhbaar24.argaam
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