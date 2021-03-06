تركي آل الشيخ يكشف عن عمل فني يجمع القصبي والسدحان برعاية هيئة الترفيه

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن عمل فني يجمع الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان تحت رعاية الهيئة ويُعرض على قنوات “إم بي سي”. وأوضح آل الشيخ أنه اجتمع خلال الأيام الماضية مع مالك ومدير مجموعة “إم بي سي” وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين الجانبين. يُذكر أن القصبي والسدحان حدث بينهما خلاف في وقت سابق وصل إلى المحاكم بسبب شركة الهدف للإنتاج الإعلامي التي كانا يملكانها معاً، فيما تدخل آل الشيخ للصلح بينهما منذ عام 2019. Source akhbaar24.argaam





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