بالفيديو.. الدفاعات السعودية تتصدى لـ350 صاروخًا و535 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي، لما يزيد عن 350 صاروخًا بالستيًّا وأكثر من 535 طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وذكر تقرير لقناة «الإخبارية» أن الميليشيا الإرهابية اعتدت أمس الجمعة بـ6 طائرات مسيرة على خميس مشيط، لكن قوات الدفاع الجوي كانت لها بالمرصاد، حيث رصدتها ودمرتها، وذلك بعد ساعات قليل من رصد وتدمير صاروخ باليستي ألقي باتجاه جازان.

كما اعترضت الدفاعات الجوية السعودية في 27 فبراير الماضي، سبعة تهديدات جوية خلال ساعتين فقط، وذلك بعد اعتراض هجوم باليستي باتجاه الرياض، وإسقاط 6 مسيرات مفخخة على المنطقة الجنوبية.

وتعيد بطولات الدفاع الجوي خلال الأيام الماضية، دورها البطولي الصامد في اعتداءات 25 مارس 2018م عندما تمكنت من رصد وتدمير سبعة صواريخ دفعة واحدة، ثلاثة منها باتجاه الرياض وواحد باتجاه خميس مشيط وآخر باتجاه نجران واثنان باتجاه جازان.

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