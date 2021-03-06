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«الصحة» توضح الأعمار المسموح لها بتلقي لقاحى «فايزر– أسترازينيكا»

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الرياض - محمد عبدالله - أوضحت أن الأطفال والحوامل من الفئات الممنوعة من التطعيم

أوضحت وزارة الصحة، أن الأطفال من الفئات الممنوعة من تلقي لقاح ، موضحة العمر المسموح له بأخذ لقاحي كورنا المصرح بهما في المملكة، وهما (فايزر – أسترازينيكا).

وذكر حساب «الصحة937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن هذا الخصوص، أنه «من الفئات الممنوعة من أخذ لقاح فيروس كورونا الحوامل والأطفال. ويمكن تلقي لقاح فايزر لعمر 16 سنة فأكثر، ولقاح أسترازينيكا لعمر 18 سنة فأكثر».

وقال المواطن في استفساره: هل أستطيع تسجيل أطفالي لأخذ اللقاح؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم، ولكن عمومًا بما أنه ليس فيروسا حيا، فيمكن التبرع بالدم بعد التطعيم إذا كان الشخص مستعدا صحيًا لذلك ولا يوجد ما يمنع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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