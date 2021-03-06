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التحالف: اعتراض وتدمير «مفخختين» أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه ‎جازان وخميس مشيط

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الرياض - محمد عبدالله - تدمير 8 طائرات حوثية خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح اليوم (السبت)، من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينتي جازان وخميس مشيط.

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان.

وأوضح العميد المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (8) طائرات دون طيار خلال (24) الساعة الماضية، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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