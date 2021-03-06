السعودية اليوم / ثوران بركان باكايا في جواتيمالا للمرة الثانية



مكسيكو سيتي 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

ثار بركان باكايا في جواتيمالا أمس، للمرة الثانية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضحت هيئة الطوارئ في جواتيمالا، أن انفجارات قوية من البركان وقعت على بعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب جواتيمالا سيتي، فيما سُجّلت انفجارات مماثلة الأربعاء الماضي.

وأضافت أن البركان أطلق حممًا بركانية وعمودًا كثيفًا من الرماد والغاز وصل إلى ارتفاع 5500 متر فوق مستوى البحر، وحملت الرياح رماد البركان باتجاه المناطق الواقعة إلى الغرب والجنوب الغربي، متوقعةً وصوله إلى العاصمة الإقليمية اسكوينتلا.

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11:04ت م

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