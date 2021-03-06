السعودية اليوم / بلجيكا تسجّل 2759 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2759 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 783010 إصابات، في حين بلغ إجمالي الوفيات 22215 وفاة.

// انتهى //

09:55ت م

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بروكسل 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2759 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 وفاة.وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 783010 إصابات، في حين بلغ إجمالي الوفيات 22215 وفاة.// انتهى //09:55ت م0027

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