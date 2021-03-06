السعودية اليوم / الهند تسجّل 18327 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 18327 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 مليونا و192 ألفا و88 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157 ألفا و656 وفاة، مشيرة إلى تماثل 14 ألفا و234 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 10 ملايين و854 ألفًا و128 حالة.

// انتهى //

09:18ت م

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نيودلهي 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 18327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و109 وفيات.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 مليونا و192 ألفا و88 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157 ألفا و656 وفاة، مشيرة إلى تماثل 14 ألفا و234 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 10 ملايين و854 ألفًا و128 حالة.// انتهى //09:18ت م0024

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