السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 9557 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأوضحت البيانات أيضا ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 71804 وفيات بعد تسجيل 300 وفاة.

// انتهى //

07:38ت م

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برلين 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و 492079 حالة بعد تسجيل 9557 إصابة جديدة.وأوضحت البيانات أيضا ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 71804 وفيات بعد تسجيل 300 وفاة.// انتهى //07:38ت م0022

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