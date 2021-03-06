السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 418 إصابة جديدة بفيروس

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أن البلاد سجلت أيضا 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1,632.

// انتهى //

07:21ت م

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سيئول 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 92,055 إصابة.وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أن البلاد سجلت أيضا 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال يوم أمس مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1,632.// انتهى //07:21ت م0021

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