السعودية اليوم / الصين تسجل عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل البر الرئيسي عشر حالات إصابة جديدة بفيروس

وأضافت اللجنة في بيان أنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين 89962 حالة ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

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06:03ت م

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شنغهاي 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل البر الرئيسي عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.وأضافت اللجنة في بيان أنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين 89962 حالة ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.// انتهى //06:03ت م0020

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