هيئة الترفية وMBC تعيدان الثنائي القصبي والسدحان إلى الشاشة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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بعد سنوات من الانفصال الفني بين النجمين السعوديين ناصر القصبي وعبد الله السدحان، باتت عودة الثنائي الأبرز في الكوميديا والدراما الخليجية إلى الشاشة قريبة.

إنتاج عمل مشترك قريباً

وتوصلت الهيئة العامة للترفيه ومجموعة mbc لاتفاق إنتاج عمل مشترك يُعيد ثنائي الكوميديا السعودي إلى الشاشة قريبًا، بعد قطيعة بين النجمين امتدت لسنوات.

اجتماع آل الشيخ والبراهيم

وزفّ رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر الخبر لجمهور الفنانين.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “‏في اجتماع في الأيام الماضية مع أخي الشيخ وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc العملاق الإعلامي الكبير … ونزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على mbc”.



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