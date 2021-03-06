الحصيني : طقس اليوم صحو ولكن احذروا برودة الليل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد ‏أجواء المملكة اليوم (السبت) حالة من الاستقرار، فالسماء صحوة بوجه ‏عام، باستثناء حالة غبارية تضرب نجران.‏

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إن الأجواء مناسبة للرحلات البرية، ناصحاً “الكشاتة” ورواد الاستراحات، بأخذ معاطفهم ‏للساعات المتأخرة من الليل، إذ تكون الأجواء باردة على معظم ‏المناطق، عدا المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجازان.‏

درجات الحرارة فجر اليوم

وأشار إلى أن كتلة قطبية باردة ستؤثر على المناطق الشمالية، والوسطى، والشرقية، وشرق الجنوبية ‏والغربية، فيما تنشط الرياح على سواحل ووسط الشرقية، ‏والغربية، ونجران.

كما نشر الحصيني، بياناً بدرجات الحرارة المسجلة فجر اليوم السبت 1442/7/22هـ، الساعة “6”.

وأضاف أن الأجواء كانت باردة إلى باردة نسبياً على مدن الشمالية الوسطى والشرقية والمرتفعات ولطيفة على باقي المدن، والسماء صحو بوجه عام على المملكة والخليج والغبار وصل نجران.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئين الشمالي والأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



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