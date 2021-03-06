شكرا لقرائتكم خبر عن يصل إلى الرياض اليوم.. رئيس وزراء ماليزيا يعزز شراكة البلدين وفق رؤية 2030 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - • تهدف الزيارة إلى: - المضي بالعلاقات إلى مستوى إستراتيجي رفيع - تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري والطاقة - التباحث في قطاع التكنولوجيا الحديثة والابتكار - تعزيز الجهود لمكافحة جائحة كوفيد 19 - مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أعلنت وزارة الخارجية الماليزية في بيان لها، اعتزام رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين إجراء زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، تستغرق أربعة أيام، تبدأ من اليوم (السبت) وحتى 9 مارس الجاري.

وتهدف هذه الزيارة التي تعد أول زيارة رسمية لمحيي الدين لرياض منذ توليه منصبه في الأول من مارس العام الماضي إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمضي بها إلى مستوى عالٍ بما في ذلك إنشاء لجنة إستراتيجية رفيعة المستوى.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة مباحثات لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما في ذلك مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة وكذلك ما يتعلق بالحج والعمرة ومبادرة «طريق مكة»، إضافة إلى تعزيز الجهود لمكافحة جائحة «كوفيد-19».

كما أشار بيان «الخارجية الماليزية» إلى رؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الدفع بالعلاقة الثنائية بين «الرياض - كوالالمبور» نحو آفاق أرحب، وتطويرها والتعاون والتنسيق في مجالات جديدة، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا الحديثة والابتكار، لتعاون أوسع في تطوير المدن الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.