شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ «السلمي» يوضح حكم الولائم التي تقام بعد وفاة الميت بأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، حكم الولائم التي تُقام في منزل المُتوفى بعد أيام وأسابيع من وفـاته للزائرين لهم.

وأوضح الشيخ عبدالله السلمي، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة" إن مسألة اجتماع الناس عند أهل الميت اختلف فيها العلماء؛ ففريق يرى أن اجتماع الناس عند أهل الميت من باب المواساة دون سمعة أو رياء يجوز.

وقال أنه لا ينبغي أن يدعو أهل الميت للولائم داخل المنزل، لكن صنع الطعام لمن يحضرون من أهل الميت من أماكن بعيدة للتعزية داخل منزله لا شيء فيه، لافتًا إلى أن الصدقة عن الميت بأن يُتصدق له من غير تحديد زمن أو وقت فالأصل فيه الجواز، لكن تحديد وقت فيه بالاجتماع بعد أسبوعين أو 40 يوماً فذلك منهي عنه لأنه من النياحة.