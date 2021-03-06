شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن الحرارة المسجلة فجر اليوم السبت 1442/7/22هـ من باردة باردة نسبياً إلى باردة على مدن الشمالية الوسطى والشرقية والمرتفعات ولطيفة على باقي المدن.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن السماء صحو بوجه عام على المملكة والخليج والغبار وصل إلى نجران؛ لافتًا إلى أن الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الجنوبية والغربية.

وأضاف "الحصيني" : "للكشاتة ورواد الاستراحات الأجواء جيدة اليوم السبت اكشتوا "خذوا معاطف" للساعات المتأخرة من الليل على معظم السعودية عدا المدينة ومكة وجازان، سواحل وسط الشرقية والغربية ونجران فيه نشاط للرياح".