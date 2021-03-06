اخبار السعوديه

«الحصيني»: الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر على عدة مناطق

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»: الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن الحرارة المسجلة فجر اليوم السبت 1442/7/22هـ من باردة باردة نسبياً إلى باردة على مدن الشمالية الوسطى والشرقية والمرتفعات ولطيفة على باقي المدن.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن السماء صحو بوجه عام على المملكة والخليج والغبار وصل إلى نجران؛ لافتًا إلى أن الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الجنوبية والغربية.

وأضاف "الحصيني" : "للكشاتة ورواد الاستراحات الأجواء جيدة اليوم السبت اكشتوا "خذوا معاطف" للساعات المتأخرة من الليل على معظم عدا المدينة ومكة وجازان، سواحل وسط الشرقية والغربية ونجران فيه نشاط للرياح".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا