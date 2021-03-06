شكرا لمتابعة خبر عن آلية لمنع تكدس العملاء عند المطاعم والمقاهي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن برتوكولات التباعد الاجتماعي في المطاعم والمقاهي.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي في أماكن استلام الطلبات والانتظار بمسافة متر ونصف، وأن يعامل أفراد الأسرة الواحدة كفرد واحد ولا يلزم التباعد بينهم.

ووضعت الوزارة آلية لإدارة قائمة الانتظار بحيث تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطاعم أو المقاهي ويكون طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية او التليفون.

كما داعت إلى منع انتظار الأفراد داخل المطعم سواء للحصول على الطلبات أو طاولة للجلوس، ومنع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج.

بالإضافة إلى منع تقديم الطعام داخل المطعم في حال تعذر تطبيق مسافة التباعد 3 متر، ومنع المشاركة لأكثر من مجموعة على طاولة واحدة، وألا يزيد عدد الأفراد على الطاولة الواحدة عن 5 أشخاص حتى ولو كانوا من أسرة واحدة أو أصدقاء.