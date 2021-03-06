شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مقتل مقيم مصري وإصابة قريبه على يد مواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت وزارة الهجرة المصرية، أمس الجمعة، بيانًا كشفت فيه ملابسات مقتل مصري مقيم في المملكة وإصابة قريبه إثر إطلاق النار عليهما من قبل مواطن بسبب خلاف حول نقل حمولة خضروات.

وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم عبيد إنها تتابع مع السفارة والقنصلية المصرية في المملكة التحقيقات في الواقعة.

وأشارت إلى متابعة الحالة الطبية للمصاب حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض.

وذكر البيان: " أن السلطات السعودية قامت بالقبض على المتهم بقتل المواطن المصري وإصابة ابن أخيه، حيث يخضع المتهم الآن للتحقيقات ".

وأكدت الوزيرة ثقتها في سير التحقيقات والإجراءات القانونية في المملكة.