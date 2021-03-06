شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد: "ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا الأمير عبد الرحمن بن مساعد، اليوم السبت، الله راجياً كشف ضرّه، ما أثار القلق حول حالته الصحية.

ونشر ابن مساعد مجموعة من الأدعية قال فيها: "ربّي إنّي مسّني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لئن لم تغفر لي وترحمني لأكونّن من الخاسرين، يا حي يا قيّوم برحمتك أستغيث، ربّي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيءٍ قدير ".

وتفاعل مواطنون وإعلاميون مع دعاء الأمير عبد الرحمن متمنين له الشفاء العاجل.