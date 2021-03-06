«الحصيني» يتوقع حالة طقس السبت ويوجه نصيحة للكشاتة

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أنَّ الكتلة الباردة التي أصلها قطبي، تؤثّر على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الجنوبية والغربية.

ووجَّه الحصيني –عبر تويتر- نصيحة للكشاتة وروَّاد الاستراحات، قائلًا: «الأجواء جيدة اليوم السبت.. اكشتوا»، وتابع «خذوا معاطف للساعات المتأخرة من الليل على معظم السعودية، ما عدا المدينة ومكة وجازان».

وأشار الحصيني، إلى وجود نشاط للرياح على سواحل وسط الشرقية والغربية ونجران.

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