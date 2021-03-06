راصد جوي عن «طقس السبت»: رياح وأتربة على شرق ووسط وغرب المملكة والجو مائل للبرودة

توقع الراصد الجوي نزيه الحيزان، أن يشهد طقس اليوم السبت انخفاضًا في درجات الحرارة شمالًا في عند الفجر والصباح الباكر، وأن يميل الجو إلى البرودة بشكل عام.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحيزان: درجات حرارة منخفضة شمالًا بين ٣ و٧ درجات مئوية عند الفجر والصباح الباكر وباردة بشكل عام؛ بينما تكون دافئةشمالًا وسط النهار ومعتدلة على بقية القطاعات.

وأشار إلى أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وغرب المملكة، فيما تكون هادئة إلى معتدلة شمالًا متوسطة في تبوك.

وعن فرص هطول الأمطار، أكد الراصد الجوي أنه ليس هناك فرصة لهطول الأمطار.