التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جازان وخميش مشيط

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

أعلن التحالف العربي، السبت، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه جازان وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وجازان .

وأوضح العميد المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (8) ثمانية طائرات بدون طيار خلال (24) الساعة الماضية، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.

وأمس الجمعة، دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية باليمن، الجمعة، عدة أهداف لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا شرقي صنعاء، ودمرت مخازن سلاح وذخيرة.

وكثف التحالف طلعاته الجوية ضد مواقع مليشيات الحوثي، حيث شن عددا من الغارات في مختلف جبهات مأرب، كما امتدت الغارات إلى المديريات التابعة لصنعاء باعتبارها مركز انطلاق الأعمال الإرهابية.