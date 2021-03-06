المملكة العربية السعودية : عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد

ذكرت وكالة الأنباء الحكومية، نقلاً عن مصدر في وزارة الداخلية، أن المملكة العربية السعودية ستخفف الإجراءات الإحترازية المتعلقة بفيروس كورونا على الترفيه والفعاليات وتعيد فتح دور السينما وصالات الألعاب الرياضية والمراكز الرياضية اعتبارًا من 7 مارس.

كانت القيود على دور السينما ومراكز الترفيه الداخلية وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة والمطاعم ومراكز التسوق وصالات الألعاب الرياضية والمراكز الرياضية وتناول الطعام في المطاعم والمقاهي. دخلت الإجراءات الإحترازية حيز التنفيذ في 3 فبراير.

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وذكرت الوكالة أن الإجراءات الإحترازية الخاصة بالفعاليات والحفلات ستستمر حتى إشعار آخر، ويشمل ذلك حفلات الزفاف واجتماعات الشركات التي تقام في قاعات الولائم أو قاعات الأفراح المستقلة أو أماكن الفنادق، إلى جانب استمرار حظر الفعاليات في الاستراحات والمخيمات المؤجرة. عادة ما تستخدم لهذه الأغراض.

سيستمر قصر الأحداث الاجتماعية على 20 شخصًا كحد أقصى.

وشددت السلطات السعودية على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة،

وبحسب ما ورد قالت السلطات إنه سيتم زيادة عمليات التفتيش من أجل ضمان التزام الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وأضافت أنه سيتم تغريم المخالفين.